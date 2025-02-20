Трам заявил, что сделка по редкоземельным металлам сорвана Киевом
20 февраля 202505:02
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления обвинил Украину в срыве соглашения по доступу к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь США.
По его словам, это произошло два дня назад. Президент указал, что Европа получает компенсацию, а Вашингтон просто давал Киеву деньги.
Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru