Трам заявил, что сделка по редкоземельным металлам сорвана Киевом

По его словам, это произошло два дня назад. Президент указал, что Европа получает компенсацию, а Вашингтон просто давал Киеву деньги.

Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

