Трам заявил, что сделка по редкоземельным металлам сорвана Киевом

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления обвинил Украину в срыве соглашения по доступу к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь США.

Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США

По его словам, это произошло два дня назад. Президент указал, что Европа получает компенсацию, а Вашингтон просто давал Киеву деньги.

Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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