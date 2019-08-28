Только всех на всех. На Украине не ждут ответа России на освобождение Вышинского

В Москве активно комментируют освобождение Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует это решение суда Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что освобождение главреда «РИА Новости Украина» - первый шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Изменение меры пресечения Вышинского может стать шагом к его полному освобождению и, как следствие, к началу некоторых сдвигов в российско-украинских отношениях, заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что освобождение Вышинского вселяет надежду на дальнейшее объективное рассмотрение его дела. В свою очередь в представительстве РФ в ОБСЕ рассчитывают, что в итоге будет подтверждена необоснованность надуманных обвинений в адрес журналиста.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также надеется, что суд вынесет оправдательный приговор по делу Кирилла Вышинского. Глава СЖР уверен, что это дело войдет в историю журналистики, потому что впервые на постсоветском пространстве журналист больше 400 дней находился в тюрьме только за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности.

Служба безопасности Украины задержала Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности, в частности в «оправдании аннексии Крыма», поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также привлечение журналистов и граждан Украины к «подрывной деятельности».

