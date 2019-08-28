Только всех на всех. На Украине не ждут ответа России на освобождение Вышинского

Глава украинского Центра стратегических исследований прокомментировал НСН решение суда в Киеве изменить меру пресечения главному редактору «РИА Новости Украина». 

Журналист Кирилл Вышинский освобожден на Украине из-под ареста под личное обязательство. Решение об изменении меры пресечения главному редактору агентства «РИА Новости Украина» принял суд в Киеве, удовлетворив ходатайство защиты. Вышинский должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по его уголовному делу, уведомлять суд об изменении места проживания и работы. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил уверенность, что Россия пойдёт на ответный шаг.

Глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН поспорил с Федотовым.

«Я уверен на 99%, что от России не будет ответного шага на освобождение Вышинского. Его же отпустили без всяких условий в плане освобождения Россией кого-то. Это может быть первым шагом, но только между цивилизованными партнёрами. Я не верю в односторонние уступки. Мы их делали уже больше чем достаточно, Россия арестовывала украинцев пачками. Я ожидаю освобождения украинцев двумя партиями. Во-первых, это моряки, которых надо было отпустить без всяких условий. Вторая – обмен всех удерживаемых и осуждённых на всех», - заявил собеседник НСН.

Украина ждёт от России ответных шагов за свободу Вышинского

В Москве активно комментируют освобождение Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует это решение суда Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что освобождение главреда «РИА Новости Украина» - первый шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Изменение меры пресечения Вышинского может стать шагом к его полному освобождению и, как следствие, к началу некоторых сдвигов в российско-украинских отношениях, заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что освобождение Вышинского вселяет надежду на дальнейшее объективное рассмотрение его дела. В свою очередь в представительстве РФ в ОБСЕ рассчитывают, что в итоге будет подтверждена необоснованность надуманных обвинений в адрес журналиста.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также надеется, что суд вынесет оправдательный приговор по делу Кирилла Вышинского. Глава СЖР уверен, что это дело войдет в историю журналистики, потому что впервые на постсоветском пространстве журналист больше 400 дней находился в тюрьме только за то, что он исполнял свои профессиональные обязанности.

Служба безопасности Украины задержала Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности, в частности в «оправдании аннексии Крыма», поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также привлечение журналистов и граждан Украины к «подрывной деятельности».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВышинскийПленныеУкраина

NSN logoНСН