«Только контракт с Газпромом!» На Украине рассказали, как спасти страну от экономической катастрофы
Продолжением безграмотной политики украинских властей может стать даже введение талонов на продукты, заявил «НСН» депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не очень верит в введение продуктовых карточек. Однако политик не исключил таких последствий безграмотной политики властей страны.
«Закономерный итог безобразного отношения к энергоресурсам, когда хлебозаводы и предприятия, производящие пищевую продукцию, получают газ по цене в десять раз дороже, чем в России и даже дороже, чем в Европе. Естественно, мы предупреждали, что только прямой контакт с «Газпромом» может ситуацию спасти. То, что натворили с энергоресурсами, это безобразие!» - подчеркнул Юрий Бойко.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что в 2022 году цены на продукты питания первой необходимости в магазинах страны значительно вырастут. Однако украинский политик подчеркнул, что ситуация не на столько критична, чтобы вводить продуктовые талоны.
«Продуктов в Украине навалом. В отношении доступности, так они не всегда и были доступны для всех категорий граждан, отдельные, скажем так, наименования продуктов питания. А так, в принципе, все социальные обязательства они [власти Украины] выплачивают, деньги люди небольшие, но получают. И предпосылок для того, чтобы вводить какие-то карточки… мне кажется это полный бред! То, что будут проблемы с продуктами первой необходимости: хлеб, молоко – это без всякого сомнения. Потому что при таких заоблачных ценах на газ производители просто не смогут производить эти товары по тем ценам, которые есть. То, что цены увеличатся процентов на 30-40 минимум – тут даже говорить не о чем. Как это отобразится на покупательской способности населения при этих низких зарплатах – тут тоже нет предмета для дискуссии», - заявил Килинкаров.
Говоря об отношении населения к экономической политике украинских властей, экс-депутат Верховной рады отметил, что простые граждане весьма чувствительно реагируют на рост цен и продолжают выживать в этих условиях.
«Люди и так крайне негативно относятся к тому, что всё дорожает, а доходы населения не растут. Но я думаю, что всё равно в этом году, нравится это или нет, будут серьёзные инфляционные процессы и, соответственно, правительство будет на них каким-то образом реагировать. У них там [власти Украины] ещё много рычагов для того, чтобы держать эту ситуацию под контролем. Не всё так критично, как кому-то кажется. На самом деле, даже не благодаря, а, в большей степени, вопреки правительству люди умеют зарабатывать деньги. Это очень талантливые люди, которые выживали и не в таких условиях, в 90-е годы». – не без гордости отметил Килинкаров.
Ранее издание Vesti.ua со ссылкой на советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко сообщило о том, что власти страны задумались о введении талонов на продовольственные товары. Этот шаг может стать ответом на рост цен на продовольствие, сказал помощник Зеленского и признался, что к принятию такого решения подталкивает рост цен в магазинах, вызванный резким скачком стоимости российского газа. Устенко не исключил введение продуктовых талонов как один из вариантов сдерживания ситуации, поскольку, например, отмена НДС на продукты повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета.
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