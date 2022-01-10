«Только контракт с Газпромом!» На Украине рассказали, как спасти страну от экономической катастрофы

Говоря об отношении населения к экономической политике украинских властей, экс-депутат Верховной рады отметил, что простые граждане весьма чувствительно реагируют на рост цен и продолжают выживать в этих условиях.

«Люди и так крайне негативно относятся к тому, что всё дорожает, а доходы населения не растут. Но я думаю, что всё равно в этом году, нравится это или нет, будут серьёзные инфляционные процессы и, соответственно, правительство будет на них каким-то образом реагировать. У них там [власти Украины] ещё много рычагов для того, чтобы держать эту ситуацию под контролем. Не всё так критично, как кому-то кажется. На самом деле, даже не благодаря, а, в большей степени, вопреки правительству люди умеют зарабатывать деньги. Это очень талантливые люди, которые выживали и не в таких условиях, в 90-е годы». – не без гордости отметил Килинкаров.

Ранее издание Vesti.ua со ссылкой на советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко сообщило о том, что власти страны задумались о введении талонов на продовольственные товары. Этот шаг может стать ответом на рост цен на продовольствие, сказал помощник Зеленского и признался, что к принятию такого решения подталкивает рост цен в магазинах, вызванный резким скачком стоимости российского газа. Устенко не исключил введение продуктовых талонов как один из вариантов сдерживания ситуации, поскольку, например, отмена НДС на продукты повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета.