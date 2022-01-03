Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ через Украину

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», - передает слова дипломата РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев предлагает продлить контракт на транзит газа из России после 2024 года. Контракт, подписанный в конце декабря 2019 года, предполагает, что «Газпром» будет прокачивать 65 млрд куб. м. газа в 2020 году и по 40 млрд в оставшиеся четыре года.

Глава российской компании Алексей Миллер, со своей стороны, неоднократно подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2024 года, однако объемы поставок при этом должны соответствовать новым контрактам со стороны стран Евросоюза.

