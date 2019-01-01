Украина

Тимошенко выступила за принятие новой Конституции Украины

29 июня00:02

Экс-премьер министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, передает RT.

Нынешний Основной закон страны, по мнению Тимошенко, «не работает для защиты прав и свобод людей»

По мнению политика, новая Конституция должна быть написана обществом и принята на Всеукраинском референдуме.

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ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:Юлия Тимошенко