Тимошенко выступила за принятие новой Конституции Украины

Экс-премьер министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, передает RT.

Нынешний Основной закон страны, по мнению Тимошенко, «не работает для защиты прав и свобод людей»

По мнению политика, новая Конституция должна быть написана обществом и принята на Всеукраинском референдуме.

