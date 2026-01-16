Тимошенко пожаловалась на блокировку банковских счетов

Её банковские счета заблокированы, и она физически не может оплатить залог по делу, которое считает политически сфабрикованным. При этом, как утверждает депутат, блокировка произошла ещё до какого-либо судебного решения по этому вопросу.

В своём посте парламентарий резко раскритиковала действия властей, заявив, что они «сильно ошибаются», если надеются таким путём вынудить её к бегству или отказу от борьбы.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвигаемые против экс-председателя правительства Украины Юлии Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением украинского лидера Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

