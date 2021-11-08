Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан

Скудное финансирование здравоохранения – осознанное убийство украинцев властями. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко, сообщает телеканал «Украина 24».

Она отметила, что данная ситуация похожа на геноцид, напомнив о ситуации в одной из больниц Николаева. Там родственники больных коронавирусом людей вторглись в медицинское учреждение и потребовали обеспечить родственников кислородом.

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно. На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей», – заявила Тимошенко.

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Ранее на Украине была приостановлена работа двух крупнейших заводов, производящих медицинский кислород. Это произошло из-за проведения плановых работ во время вспышки COVID-19. По сообщению министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, сейчас в стране наблюдаются антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеКоронавирусЮлия ТимошенкоУкраина
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