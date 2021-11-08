Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан

Скудное финансирование здравоохранения – осознанное убийство украинцев властями. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко, сообщает телеканал «Украина 24».

Она отметила, что данная ситуация похожа на геноцид, напомнив о ситуации в одной из больниц Николаева. Там родственники больных коронавирусом людей вторглись в медицинское учреждение и потребовали обеспечить родственников кислородом.

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно. На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей», – заявила Тимошенко.