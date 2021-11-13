Тимошенко: На Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов

Депопуляция на Украине достигла угрожающих масштабов, ежегодно с карты страны исчезают пять-шесть средних городов. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов».

Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан

«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — подчеркнула политик.

По состоянию на сентябрь нынешнего года население Украины составляет 41,3 млн человек. С начала 90-х годов число проживающих в стране сократилось почти на 9 млн.

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ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
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