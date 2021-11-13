Тимошенко: На Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов
Депопуляция на Украине достигла угрожающих масштабов, ежегодно с карты страны исчезают пять-шесть средних городов. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов».
«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — подчеркнула политик.
По состоянию на сентябрь нынешнего года население Украины составляет 41,3 млн человек. С начала 90-х годов число проживающих в стране сократилось почти на 9 млн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Лавров сообщил о работе с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины
- Тимошенко: На Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов
- Байден заявил об обеспокоенности США кризисом на белорусско-польской границе
- В Белоруссии заявили о 2 тысячах мигрантов у границы с Польшей
- Лавров: Закон о переходном периоде станет выходом Украины из минских соглашений
- Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отбора к чемпионату мира-2022
- Эстония заявила о готовности протянуть колючую проволоку на границе с Россией
- Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Белоруссии
- Использование искусственного интеллекта может принести «Сберу» 200 млрд рублей
- Лавров назвал «глупостью» обвинения России в причастности к миграционному кризису
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru