Тимошенко: На Украине ежегодно вымирает пять-шесть городов

«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — подчеркнула политик.

По состоянию на сентябрь нынешнего года население Украины составляет 41,3 млн человек. С начала 90-х годов число проживающих в стране сократилось почти на 9 млн.

