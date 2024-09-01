Times: врачи обнаружили у солдат ВСУ устойчивые к антибиотикам бактерии
Врачи из западных стран обнаружили в организмах раненых украинских военных устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет газета Times.
Отмечается, что заражение бактериями происходит не на фронте, а в медицинских учреждениях в тылу.
У одного из военных бактерии обнаружили в ноге. Медики применили для обработки раны антибиотики, но конечность так и не удалось спасти.
Также заражение бактериями зафиксировано в клиниках Германии и Нидерландов, где лечатся украинские военные.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал безосновательными обвинения Вашингтона в адрес Москвы в применении химического оружия на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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