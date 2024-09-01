Отмечается, что заражение бактериями происходит не на фронте, а в медицинских учреждениях в тылу.

У одного из военных бактерии обнаружили в ноге. Медики применили для обработки раны антибиотики, но конечность так и не удалось спасти.

Также заражение бактериями зафиксировано в клиниках Германии и Нидерландов, где лечатся украинские военные.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал безосновательными обвинения Вашингтона в адрес Москвы в применении химического оружия на Украине, передает «Радиоточка НСН».

