Украинские военные готовятся к применению химических боеприпасов для западных артиллерийских систем. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — сообщил генерал-лейтенант.

Кириллов указал, что на оставленных украинских позициях была найдена трофейная документация — пособие по обращению с со снаряженными химическими веществами артиллерийскими снарядами.

Ранее стало известно о подготовке провокации на Украине с помощью химического оружия с участием американской ЧВК Forward Observation Group, напоминает Ura.ru. Предположительно, планировалось минирование цистерн с аммиаком на Одесском припортовом заводе и Северодонецком объединении «Азот».

