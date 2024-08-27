Кириллов: ВСУ готовят к применению западного химоружия
Украинские военные готовятся к применению химических боеприпасов для западных артиллерийских систем. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — сообщил генерал-лейтенант.
Кириллов указал, что на оставленных украинских позициях была найдена трофейная документация — пособие по обращению с со снаряженными химическими веществами артиллерийскими снарядами.
Ранее стало известно о подготовке провокации на Украине с помощью химического оружия с участием американской ЧВК Forward Observation Group, напоминает Ura.ru. Предположительно, планировалось минирование цистерн с аммиаком на Одесском припортовом заводе и Северодонецком объединении «Азот».
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