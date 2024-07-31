Time узнал о разногласиях между Харрис и Зеленским перед началом СВО
В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной, вице-президент США Камала Харрис отклонила предложение Киева предоставить оружие и ввести превентивные санкции против Москвы. Об этом сообщает Times.
В статье описывается, как на Мюнхенской конференции по безопасности с 18 по 20 февраля 2022 года вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным газеты, эта встреча определила тон их последующих отношений, которые, как отмечается, не отличались особой теплотой.
Тогда на встрече собеседники согласились с неизбежностью боевых действий. Зеленский предложил США ввести превентивные санкции против России и предоставить Украине оружие, но Харрис отклонила оба предложения.
Time пишет, что США отказались вводить превентивные санкции, поскольку считали, что наказание возможно лишь после нарушения. США также посчитали угрозу санкций более эффективной для сдерживания, чем их немедленное введение. А передача современного оружия Украине могла бы восприниматься как подтверждение ее статуса «клиентского государства» НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru