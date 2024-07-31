Time узнал о разногласиях между Харрис и Зеленским перед началом СВО

В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной, вице-президент США Камала Харрис отклонила предложение Киева предоставить оружие и ввести превентивные санкции против Москвы. Об этом сообщает Times.

В статье описывается, как на Мюнхенской конференции по безопасности с 18 по 20 февраля 2022 года вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным газеты, эта встреча определила тон их последующих отношений, которые, как отмечается, не отличались особой теплотой.