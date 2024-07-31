Зеленский заявил, что хочет участия России в конференции по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Monde и агентству AFP заявил, что как весь мир, так и он сам ожидают участия России в предстоящей конференции по урегулированию конфликта в Украине.
Он подчеркнул, что поскольку международное сообщество желает видеть Россию за столом переговоров, Украина не может выступать против этого.
В начале июля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва отвергает ультиматумы и не планирует участвовать в новом саммите по Украине.
Саммит по урегулированию конфликта в Украине состоялся 15-16 июля в швейцарском Бюргенштоке, собрав представителей 91 страны и восьми организаций. Однако многие мировые лидеры, включая Джо Байдена, Си Цзиньпина и Луиса Инасиу Лулу да Силву, отсутствовали на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».
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