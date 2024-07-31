Зеленский заявил, что хочет участия России в конференции по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Monde и агентству AFP заявил, что как весь мир, так и он сам ожидают участия России в предстоящей конференции по урегулированию конфликта в Украине.

Он подчеркнул, что поскольку международное сообщество желает видеть Россию за столом переговоров, Украина не может выступать против этого.