Зеленский заявил, что хочет участия России в конференции по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Monde и агентству AFP заявил, что как весь мир, так и он сам ожидают участия России в предстоящей конференции по урегулированию конфликта в Украине.

Он подчеркнул, что поскольку международное сообщество желает видеть Россию за столом переговоров, Украина не может выступать против этого.

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В начале июля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва отвергает ультиматумы и не планирует участвовать в новом саммите по Украине.

Саммит по урегулированию конфликта в Украине состоялся 15-16 июля в швейцарском Бюргенштоке, собрав представителей 91 страны и восьми организаций. Однако многие мировые лидеры, включая Джо Байдена, Си Цзиньпина и Луиса Инасиу Лулу да Силву, отсутствовали на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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