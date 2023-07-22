The Washington Post: около 30% территории Украины нужно разминировать

Порядка 30% территорий Украины надо будет разминировать, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет аналитического центра из Словакии GLOBSEC.

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По оценкам некоторых экспертов, разминирование займет около 757 лет, если им будут заниматься примерно 500 команд. Один сапер может расчистить от 4,5 до 7,6 кв. м в день в зависимости от местности и концентрации взрывчатых веществ.

Вдобавок, процесс разминирования еще и дорогой. По оценкам Всемирного банка, разминирование стоит от 2 до 8 долларов за квадратный метр и обойдется примерно в 37,4 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

Вашингтон 19 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 миллиарда. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования и системы связи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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