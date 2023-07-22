The Washington Post: около 30% территории Украины нужно разминировать
Порядка 30% территорий Украины надо будет разминировать, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет аналитического центра из Словакии GLOBSEC.
По оценкам некоторых экспертов, разминирование займет около 757 лет, если им будут заниматься примерно 500 команд. Один сапер может расчистить от 4,5 до 7,6 кв. м в день в зависимости от местности и концентрации взрывчатых веществ.
Вдобавок, процесс разминирования еще и дорогой. По оценкам Всемирного банка, разминирование стоит от 2 до 8 долларов за квадратный метр и обойдется примерно в 37,4 млрд долларов в течение следующих 10 лет.
Вашингтон 19 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 миллиарда. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования и системы связи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru