Телеканалы РФ начали вещание в Бердянске

Аналоговое вещание двух российских телеканалов началось в городе Бердянске Запорожской области Украины, находящимся под контролем вооруженных сил РФ. Об этом проинформировали в администрации города.

Там уточнили, что на 37 аналоговом канале теперь можно смотреть «РЕН-ТВ». На 47 аналоговом канале вещает «Россия-24». В эфире второго телеканала каждый день можно будет посмотреть подборку местных новостей. Накануне стало известно о начале вещания в Запорожской области российского телеканала «За!ТВ».

Минобороны РФ в третьей декаде июня заявило, что в Херсонской области организовано вещание телевидения РФ. Для этого были перенастроены семь телевизионных вышек города.

