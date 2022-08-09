Телеканалы РФ начали вещание в Бердянске
Аналоговое вещание двух российских телеканалов началось в городе Бердянске Запорожской области Украины, находящимся под контролем вооруженных сил РФ. Об этом проинформировали в администрации города.
Там уточнили, что на 37 аналоговом канале теперь можно смотреть «РЕН-ТВ». На 47 аналоговом канале вещает «Россия-24». В эфире второго телеканала каждый день можно будет посмотреть подборку местных новостей. Накануне стало известно о начале вещания в Запорожской области российского телеканала «За!ТВ».
Минобороны РФ в третьей декаде июня заявило, что в Херсонской области организовано вещание телевидения РФ. Для этого были перенастроены семь телевизионных вышек города.
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