Таможня Польши приостановила оформление въезжающих с Украины грузовиков
Польша 21 апреля временно приостановила таможенное оформление грузовиков, въезжающих с территории Украины.
Польская сторона приостановила оформление с 18:00 мск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.
В Варшаве объяснили приостановку «техническими трудностями». При этом движение пустых транспортных средств через границу осуществляется в обычном режиме.
Польские фермеры в начале апреля вновь перекрыли границу с Украиной. Протестующие требовали ввести запрет на импорт украинского зерна и другой продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru