Таможня Польши приостановила оформление въезжающих с Украины грузовиков

Польша 21 апреля временно приостановила таможенное оформление грузовиков, въезжающих с территории Украины.

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Польская сторона приостановила оформление с 18:00 мск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В Варшаве объяснили приостановку «техническими трудностями». При этом движение пустых транспортных средств через границу осуществляется в обычном режиме.

Польские фермеры в начале апреля вновь перекрыли границу с Украиной. Протестующие требовали ввести запрет на импорт украинского зерна и другой продукции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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