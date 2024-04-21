Таможня Польши приостановила оформление въезжающих с Украины грузовиков

Польская сторона приостановила оформление с 18:00 мск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В Варшаве объяснили приостановку «техническими трудностями». При этом движение пустых транспортных средств через границу осуществляется в обычном режиме.

Польские фермеры в начале апреля вновь перекрыли границу с Украиной. Протестующие требовали ввести запрет на импорт украинского зерна и другой продукции, передает «Радиоточка НСН».

