Дуда заявил, что Польша не может передать Украине системы Patriot
Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с главами Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос о возможности передачи Литвой и Польшей систем Patriot и ракет для них Киеву либо предоставлении ПВО во временное использование, Дуда подчеркнул, что у Варшавы сейчас нет этих комплексов.
«Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — приводит слова политика РИА Новости.
Как отметил Дуда, в Польше развернуты принадлежащие США комплексы Patriot. В свою очередь, Науседа указал, что у Литвы нет этих систем ПВО, в стране была временно развернута одна батарея Patriot из Нидерландов.
Между тем глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об исчерпании запасов по комплексам Patriot в Германии, напоминает РЕН ТВ. Берлин и партнеры ищут возможности для закупки систем для Киева у третьих стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru