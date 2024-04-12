Дуда заявил, что Польша не может передать Украине системы Patriot

Отвечая на вопрос о возможности передачи Литвой и Польшей систем Patriot и ракет для них Киеву либо предоставлении ПВО во временное использование, Дуда подчеркнул, что у Варшавы сейчас нет этих комплексов.

«Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — приводит слова политика РИА Новости.

Как отметил Дуда, в Польше развернуты принадлежащие США комплексы Patriot. В свою очередь, Науседа указал, что у Литвы нет этих систем ПВО, в стране была временно развернута одна батарея Patriot из Нидерландов.

Между тем глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об исчерпании запасов по комплексам Patriot в Германии, напоминает РЕН ТВ. Берлин и партнеры ищут возможности для закупки систем для Киева у третьих стран.

