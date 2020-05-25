Сюткин уточнил, как мог напоить самогоном Зеленского в 13 лет

Певец Валерий Сюткин, которому Службой безопасности Украины запрещено въезжать в незалежную, признал свою ошибку в датировке концерта группы «Браво» в Киеве, после которого угостил нынешнего президента Владимира Зеленского самогоном. Ранее Сюткин рассказывал, что эпизод произошел в 1991 году. Однако, получается, что самогон Зеленский пил в возрасте 13 лет.

По словам Сюткина, судя по всему, то выступление происходило не в 1991 году, а в 1993 или в 1994. Музыкант пояснил, что сам тех событий не помнит, он них рассказал сам Зеленский, отмечает Ura.ru.

Ранее в одном из интервью Валерий Сюткин поведал, что познакомился с нынешним украинским лидером еще в 1991 во время гастролей в Киеве группы «Браво», чьим солистом он тогда был. Якобы именно из-за этого Зеленский в бытность актёром нередко приглашал Сюткина на концерты своего «Квартала-95».