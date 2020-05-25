Сюткин уточнил, как мог напоить самогоном Зеленского в 13 лет
Певец Валерий Сюткин, которому Службой безопасности Украины запрещено въезжать в незалежную, признал свою ошибку в датировке концерта группы «Браво» в Киеве, после которого угостил нынешнего президента Владимира Зеленского самогоном. Ранее Сюткин рассказывал, что эпизод произошел в 1991 году. Однако, получается, что самогон Зеленский пил в возрасте 13 лет.
По словам Сюткина, судя по всему, то выступление происходило не в 1991 году, а в 1993 или в 1994. Музыкант пояснил, что сам тех событий не помнит, он них рассказал сам Зеленский, отмечает Ura.ru.
Ранее в одном из интервью Валерий Сюткин поведал, что познакомился с нынешним украинским лидером еще в 1991 во время гастролей в Киеве группы «Браво», чьим солистом он тогда был. Якобы именно из-за этого Зеленский в бытность актёром нередко приглашал Сюткина на концерты своего «Квартала-95».
По словам Сюткина, сам Зеленский признался, что приглашает его из-за случая, который произошёл в 91 году. Как рассказал нынешний президент, тогда он в компании студентов приехал в Киев из другого города, чтобы попасть на концерт «Браво».
Сюткин провёл всю компанию в составе 20 человек по просьбеЗеленского, пишет «Свободная пресса». А после выступления угостил всех подаренным кем-то самогоном, разлив его из пятилитровой канистры.
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