Супруга Зеленского заявила, что не живет с мужем

По ее словам, это связано с соображениями безопасности. При этом она ежедневно ходит в офис на работу.

Отмечается, что глава государства в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — отметила Зеленская.

Ранее британцы раскритиковали поездку жены Зеленского в Швейцарию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

