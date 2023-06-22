Супруга Зеленского заявила, что не живет с мужем
22 июня 202306:02
Супруга украинского лидера Елена Зеленская сообщила Jerusalem Post, что живет раздельно с мужем.
По ее словам, это связано с соображениями безопасности. При этом она ежедневно ходит в офис на работу.
Отмечается, что глава государства в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — отметила Зеленская.
Ранее британцы раскритиковали поездку жены Зеленского в Швейцарию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru