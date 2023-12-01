Супруга Зеленского не захотела его переизбрания на новый срок

Зеленская призналась, что не хочет, чтобы ее муж становился президентом еще на один или два срока.

«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», - сказала она.

В начале ноября в видеообращении к украинцам Зеленский выступил против проведения президентских выборов. По его мнению, голосование в условиях военного положения «легкомысленно и безответственно».

Накануне все фракции Верховной рады поддержали перенос выборов президента. Они должны были состояться 31 марта 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

