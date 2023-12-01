Супруга Зеленского не захотела его переизбрания на новый срок
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства. Свое мнение первая леди страны высказала в подкасте издания Economist.
Зеленская призналась, что не хочет, чтобы ее муж становился президентом еще на один или два срока.
«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», - сказала она.
В начале ноября в видеообращении к украинцам Зеленский выступил против проведения президентских выборов. По его мнению, голосование в условиях военного положения «легкомысленно и безответственно».
Накануне все фракции Верховной рады поддержали перенос выборов президента. Они должны были состояться 31 марта 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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