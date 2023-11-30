«Бесславный конец»: Медведев предрек исчезновение Украины при Зеленском

По мнению политика, выборы приведут к «бесславному концу» нынешних украинских властей. Медведев указал на возможность появление конкурентов у президента Владимира Зеленского.

Кроме того, считает зампред Совбеза, в случае проведения выборов вскроются факты коррупции, а западные страны могут сделать ставки на других украинских политиков.

«Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента»», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

В четверг, 30 ноября, все фракции Верховной рады подписали документ о переносе выборов президента. Голосование должно было состояться весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

