«Бесславный конец»: Медведев предрек исчезновение Украины при Зеленском
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Верховной рады перенести выборы президента Украины.
По мнению политика, выборы приведут к «бесславному концу» нынешних украинских властей. Медведев указал на возможность появление конкурентов у президента Владимира Зеленского.
Кроме того, считает зампред Совбеза, в случае проведения выборов вскроются факты коррупции, а западные страны могут сделать ставки на других украинских политиков.
«Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента»», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В четверг, 30 ноября, все фракции Верховной рады подписали документ о переносе выборов президента. Голосование должно было состояться весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru