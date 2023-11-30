«Бесславный конец»: Медведев предрек исчезновение Украины при Зеленском

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Верховной рады перенести выборы президента Украины.

Зеленский выступил против проведения выборов на Украине

По мнению политика, выборы приведут к «бесславному концу» нынешних украинских властей. Медведев указал на возможность появление конкурентов у президента Владимира Зеленского.

Кроме того, считает зампред Совбеза, в случае проведения выборов вскроются факты коррупции, а западные страны могут сделать ставки на других украинских политиков.

«Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента»», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

В четверг, 30 ноября, все фракции Верховной рады подписали документ о переносе выборов президента. Голосование должно было состояться весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Медведев

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