Судья подал в суд на Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает RT, ссылаясь на «Украинскую правду». Источник аргументировал свои действия тем, что Порошенко в течение прошедших февраля и марта так и не издал указ о назначении его на должность судьи. А этого требовал закон «О судоустройстве и статусе судей».

Между тем, ранее стало известно, что на Петра Порошенко подал в суд и телеканал олигарха Игоря Коломойского. Он обвиняет украинского лидера в клевете.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Его победителем стал шоумен Владимир Зеленский. Как отмечает Ura.ru, причиной проигрыша действующего главы Украины Петра Порошенко на президентских выборах стала российская водка, а точнее, невозможность приобрести её на территории страны. Такое мнение высказал израильский журналист Аншель Пфеффер.

