Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского

16 сентября16:39

Суд в Киеве перенёс судебное заседание по делу главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 6 сентября. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Игорь Мокин.

Причиной переноса заседания стал отпуск судьи, ведущего дело Вышинского.

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Ранее, 13 сентября, сообщалось, что Кирилл Вышинский был госпитализирован. Напомним, журналист сейчас находится в Москве, так как вошёл в число удерживаемых Украиной лиц для участия в обмене между странами «35 на 35». В Киеве его освободили накануне обмена под личные обязательства явиться по первому требованию суда. На Украине на него заведено уголовное дело о государственной измене и незаконном обороте оружия.


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ФОТО: РИА Новости
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