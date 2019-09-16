Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что Кирилл Вышинский был госпитализирован. Напомним, журналист сейчас находится в Москве, так как вошёл в число удерживаемых Украиной лиц для участия в обмене между странами «35 на 35». В Киеве его освободили накануне обмена под личные обязательства явиться по первому требованию суда. На Украине на него заведено уголовное дело о государственной измене и незаконном обороте оружия.



