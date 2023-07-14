Суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры

Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит может выйти под залог в размере 33 миллиона гривен ($893,5 тысячи).

Служба безопасности Украины накануне сообщила о предъявлении обвинений Павлу по статье об «оправдании вооруженной агрессии России». Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция Киева 6 июля опечатала корпуса Киево-Печерской лавры, которые использовали монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Доступ священнослужителей к помещениям обители прекращен, передает «Радиоточка НСН».

