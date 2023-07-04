В Белоруссии заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры

«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа», - говорится в заявлении.

Синод призвал власти Украины не допустить вывоза реликвий, которые столетиями находились на территории обители. В БПЦ указали на опасность повреждения святынь.

Минкультуры Украины обязало монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель до 4 июля, передает «Радиоточка НСН».

