Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций, который ране были введены в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС.
Как отмечает Ura.ru, после бегства в Россию экс-президент стал на родине фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2019 года Янукович суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.
Евросоюз в марте 2014 года заморозил в европейских банках активы 22 украинцев, в том числе Виктора Януковича, его семьи и ряда бывших высокопоставленных чиновников времен его президентства.
В дальнейшем санкции были сняты с сына экс-премьера Азарова, а также с бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова, бывших руководителей СБУ Александра Якименко и Игоря Калинина.
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