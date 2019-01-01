Суд ЕС снял санкции с Януковича

Евросоюз в марте 2014 года заморозил в европейских банках активы 22 украинцев, в том числе Виктора Януковича, его семьи и ряда бывших высокопоставленных чиновников времен его президентства.

В дальнейшем санкции были сняты с сына экс-премьера Азарова, а также с бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова, бывших руководителей СБУ Александра Якименко и Игоря Калинина.

