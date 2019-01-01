Украина

Суд ЕС снял санкции с Януковича

11 июля17:35

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций, который ране были введены в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС.

Как отмечает Ura.ru, после бегства в Россию экс-президент стал на родине фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2019 года Янукович суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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Евросоюз в марте 2014 года заморозил в европейских банках активы 22 украинцев, в том числе Виктора Януковича, его семьи и ряда бывших высокопоставленных чиновников времен его президентства.

В дальнейшем санкции были сняты с сына экс-премьера Азарова, а также с бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова, бывших руководителей СБУ Александра Якименко и Игоря Калинина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор ЯнуковичСанкцииЕвросоюз