Стремоусов считает, что ВСУ может готовить наступление на Херсон

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут предпринять попытку наступления на регион.

«Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», - цитирует Стремоусова РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Накануне произошел теракт в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияХерсон
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