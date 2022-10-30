Стремоусов считает, что ВСУ может готовить наступление на Херсон

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут предпринять попытку наступления на регион.

«Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», - цитирует Стремоусова РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Накануне произошел теракт в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

