Стрелков объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу в Швецию

Из Минска в Швецию предложил перенести переговоры по Донбассу глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук.

Как передает РНС, такой вариает возможен, если из-за протестов Белоруссия не сможет обеспечить условия для работы ТКГ. При этом Кравчук выразил надежду, что в Белоруссии «все образуется» и менять переговорную площадку не придется.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН назвал возможные причины переноса переговоров по Донбассу в Швецию.

«Швеция у нас ультра-суперлиберальная страна. Кравчук может предполагать, что украинская сторона будет чувствовать себя в своей атмосфере, достаточно комфортной. Формальный повод понятен. Швеция фактически страна нейтральная, хотя она и состоит в западном блоке. Кравчук надеется, что российским чиновникам от МИД будет приятно летать в Швецию.