Стрелков объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу в Швецию
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН назвал возможные причины переноса переговоров по Донбассу в Швецию.
Из Минска в Швецию предложил перенести переговоры по Донбассу глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук.
Как передает РНС, такой вариает возможен, если из-за протестов Белоруссия не сможет обеспечить условия для работы ТКГ. При этом Кравчук выразил надежду, что в Белоруссии «все образуется» и менять переговорную площадку не придется.
Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН назвал возможные причины переноса переговоров по Донбассу в Швецию.
«Швеция у нас ультра-суперлиберальная страна. Кравчук может предполагать, что украинская сторона будет чувствовать себя в своей атмосфере, достаточно комфортной. Формальный повод понятен. Швеция фактически страна нейтральная, хотя она и состоит в западном блоке. Кравчук надеется, что российским чиновникам от МИД будет приятно летать в Швецию.
Что касается переноса из Минска, возможно, Кравчук полагает, что в ситуации, когда Украина послала своих боевиков на помощь белорусскому майдану, то Лукашенко сделает соответствующие выводы в отношении своих киевских партнеров и не будет столь лоялен, как был ранее. Как известно, российских транзитеров задержали, обвинив в том, что они не собирались делать совсем. А украинские ультрас активно бунтуют и участвуют в уличных столкновениях по всей Белоруссии. Я надеюсь, что Лукашенко сделает вывод хотя бы из этого», - сказал Стрелков.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередное заседание ТКГ состоится 18 августа.
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