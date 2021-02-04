В Крыму назвали «банальным шантажом» санкции Украины за полеты на полуостров

Санкции в отношении иностранных компаний за полеты в Крым – это «банальный шантаж». Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его мнению, введение подобных санкций продиктовано «бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма».