В Крыму назвали «банальным шантажом» санкции Украины за полеты на полуостров
Санкции в отношении иностранных компаний за полеты в Крым – это «банальный шантаж». Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его мнению, введение подобных санкций продиктовано «бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма».
Гемпель полагает, что Киев рассчитывает «поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», передает РИА Новости. Он добавил, что Украина не в силах помешать развитию полуострова, и скоро число авиаперевозчиков, летающих в этом направлении, вырастет.
Накануне Киев ввел санкции в отношении двух авиакомпаний, летавших в Крым, пишут «Известия». Речь идет о молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA.
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