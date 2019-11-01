Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей

1 ноября 201908:45

Фотография, сделанная в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга стало причиной для смеха пользователей сети, пишут Известия.

На фотографии Столтенберг сидит за столом, расписываясь в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним, сложив руки и улыбаясь.

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Одни пользователи сети сравнили Зеленского со школьником, который стоит перед учителем, другие – с подчиненным, отчитывающимся перед начальником.

Это далеко не первый курьезный инцидент, связанный с визитом Столтенберга на Украину. Так, во время открытого мероприятия глава НАТО не предоставил Зеленскому слова. Правда, потом, все-таки, исправил свою ошибку.

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ФОТО: Администрации Президента Украины
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