Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей

Одни пользователи сети сравнили Зеленского со школьником, который стоит перед учителем, другие – с подчиненным, отчитывающимся перед начальником.

Это далеко не первый курьезный инцидент, связанный с визитом Столтенберга на Украину. Так, во время открытого мероприятия глава НАТО не предоставил Зеленскому слова. Правда, потом, все-таки, исправил свою ошибку.

