Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей
Фотография, сделанная в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга стало причиной для смеха пользователей сети, пишут Известия.
На фотографии Столтенберг сидит за столом, расписываясь в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним, сложив руки и улыбаясь.
Одни пользователи сети сравнили Зеленского со школьником, который стоит перед учителем, другие – с подчиненным, отчитывающимся перед начальником.
Это далеко не первый курьезный инцидент, связанный с визитом Столтенберга на Украину. Так, во время открытого мероприятия глава НАТО не предоставил Зеленскому слова. Правда, потом, все-таки, исправил свою ошибку.
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