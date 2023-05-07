На Западе предрекли превращение Украины в аналог Австрии времен холодной войны

Украина имеет все шансы стать аналогом Австрии времен холодной войны, заявил в интервью изданию New Statesman американский историк и философ Ноам Хомский.

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Эксперт выразил уверенность, что Украина не станет членом НАТО. В пример Хомский привел Австрию, которая была нейтральной в годы противостояния СССР и США.

Также он обратил внимание на положение Мексики. Страна не может войти во враждебный США блок.

«Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», - отметил историк.

Аналитик считает, что Киев потерял самостоятельность и делает то, что приказывает Вашингтон. По его словам, весной прошлого года переговоры с Москвой были сорваны из-за позиции США и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о членстве в блоке после завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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