На Западе предрекли превращение Украины в аналог Австрии времен холодной войны
Украина имеет все шансы стать аналогом Австрии времен холодной войны, заявил в интервью изданию New Statesman американский историк и философ Ноам Хомский.
Эксперт выразил уверенность, что Украина не станет членом НАТО. В пример Хомский привел Австрию, которая была нейтральной в годы противостояния СССР и США.
Также он обратил внимание на положение Мексики. Страна не может войти во враждебный США блок.
«Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», - отметил историк.
Аналитик считает, что Киев потерял самостоятельность и делает то, что приказывает Вашингтон. По его словам, весной прошлого года переговоры с Москвой были сорваны из-за позиции США и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО послать четкий сигнал о членстве в блоке после завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru