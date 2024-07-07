Столтенберг усомнился в принятии Украины в НАТО через 10 лет
Никто не говорил о том, что Украину примут в НАТО через 10 лет, заявил в интервью телеканалу CBS генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО через 10 лет. По его словам, для альянса важнее наращивать поддержку Киева.
Столтенберг назвал успех Украины в конфликте с Россией предварительным условием членства Киева в альянсе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал возможное участие НАТО в конфликте на Украине. По его словам, это может привести к распаду альянса, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru