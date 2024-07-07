Столтенберг усомнился в принятии Украины в НАТО через 10 лет

Никто не говорил о том, что Украину примут в НАТО через 10 лет, заявил в интервью телеканалу CBS генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Он выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО через 10 лет. По его словам, для альянса важнее наращивать поддержку Киева.

Столтенберг назвал успех Украины в конфликте с Россией предварительным условием членства Киева в альянсе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал возможное участие НАТО в конфликте на Украине. По его словам, это может привести к распаду альянса, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОУкраина

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