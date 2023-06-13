Столтенберг назвал наступление ВСУ испытанием для Киева

Киев нуждается в новых поставках вооружений со стороны Североатлантического альянса, сообщил Столтенберг. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Генсек НАТО ранее заявил, что блок не будет обсуждать членство Украины до ее «победы».

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня отметил, что применяемые ВСУ немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят. Накануне Минобороны РФ продемонстрировало кадры с захваченной западной техникой, передает «Радиоточка НСН».

