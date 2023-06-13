В Британии заявили о неготовности НАТО к войне с Россией
Североатлантический альянс не способен сопротивляться России в случае начала конфликта. Об этом заявил бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью изданию Newsweek.
По его словам, блок не справился со сдерживанием и не смог нарастить собственные силы. В частности, так и остались обещаниями слова генсека альянса Йенса Столтенберга, произнесенные на саммите в Мадриде в 2022 году, о том, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек.
Ширрефф добавил, что не уверен в том, что Североатлантический альянс соберет достаточные силы, чтобы противостоять России.
Ранее Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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