В Британии заявили о неготовности НАТО к войне с Россией

По его словам, блок не справился со сдерживанием и не смог нарастить собственные силы. В частности, так и остались обещаниями слова генсека альянса Йенса Столтенберга, произнесенные на саммите в Мадриде в 2022 году, о том, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек.

Ширрефф добавил, что не уверен в том, что Североатлантический альянс соберет достаточные силы, чтобы противостоять России.

Ранее Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

