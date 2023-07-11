Столтенберг: НАТО начала готовить и тренировать войска Украины еще в 2014 году

В 2014 году НАТО начала готовить и тренировать украинские войска, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе первого дня саммита в Вильнюсе.

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Также на саммите НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО».

Вдобавок страны НАТО подтвердили планы подготовки летчиков ВСУ для истребителей F-16.

При этом Столтенберг заявил, что если Украина не будет побеждать, то нет и оснований говорить о членстве страны в альянсе, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ВСУУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО

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