СМИ: страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе согласовали декларацию по вопросу приёма Украины в альянс, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники агентства утверждают, что в окончательно редакции документа говорится, что Киев официально пригласят в блок после получения согласия всех союзников и «выполнения всех условий».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что для Украины упростят процедуру вступления в блок, исключив первый этап подготовки к членству.
Он также добавил, что все союзники считают, что Украину может стать членом НАТО только после завершения боевых действий, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru