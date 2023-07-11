СМИ: страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе согласовали декларацию по вопросу приёма Украины в альянс, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

Собеседники агентства утверждают, что в окончательно редакции документа говорится, что Киев официально пригласят в блок после получения согласия всех союзников и «выполнения всех условий».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что для Украины упростят процедуру вступления в блок, исключив первый этап подготовки к членству.

Он также добавил, что все союзники считают, что Украину может стать членом НАТО только после завершения боевых действий, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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