Столтенберг: мирное соглашение по Украине требует западных гарантий безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters подчеркнул, что мирное соглашение по Украине должно содержать гарантии безопасности со стороны западных союзников.

Он отметил, что любое прекращение боевых действий посредством переговоров должно включать эти гарантии, особенно со стороны Соединенных Штатов.

Столтенберг не исключил проведение военных операций за пределами границ НАТО

Кроме того, Столтенберг отметил, что не существует универсального решения, которое могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя.

В июне Путин обозначил условия для переговоров с Украиной, включая вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и других военных альянсов, а также проведение демилитаризации и «денацификации». Он также заявил, что Запад должен снять санкции с России и готов к переговорам «хоть завтра». Украинская сторона расценила эти требования как ультиматум и настаивает на решении конфликта по формуле Зеленского, которая предполагает возвращение к границам 1991 года и выплату компенсаций — условия, которые Москва отвергает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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