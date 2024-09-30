Столтенберг: мирное соглашение по Украине требует западных гарантий безопасности

Кроме того, Столтенберг отметил, что не существует универсального решения, которое могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя.

В июне Путин обозначил условия для переговоров с Украиной, включая вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и других военных альянсов, а также проведение демилитаризации и «денацификации». Он также заявил, что Запад должен снять санкции с России и готов к переговорам «хоть завтра». Украинская сторона расценила эти требования как ультиматум и настаивает на решении конфликта по формуле Зеленского, которая предполагает возвращение к границам 1991 года и выплату компенсаций — условия, которые Москва отвергает, передает «Радиоточка НСН».

