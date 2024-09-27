Столтенберг не исключил проведение военных операций за пределами границ НАТО
Блок НАТО в будущем могут снова призвать к военному вмешательству за пределами его границ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В своей аналитической статье он привёл в пример операцию в Афганистане. Столтенберг отметил, что целью было создание демократической страны с равными правами для всех, однако эта цель оказалась для НАТО «слишком амбициозной».
«Любая будущая операция должна иметь чётко определённые цели. Мы должны чётко понимать, чего силы альянса могут достичь, а чего – нет», - заключил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru