Столтенберг не исключил проведение военных операций за пределами границ НАТО

В своей аналитической статье он привёл в пример операцию в Афганистане. Столтенберг отметил, что целью было создание демократической страны с равными правами для всех, однако эта цель оказалась для НАТО «слишком амбициозной».

«Любая будущая операция должна иметь чётко определённые цели. Мы должны чётко понимать, чего силы альянса могут достичь, а чего – нет», - заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта, сообщает RT.

