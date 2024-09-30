Столтенберг: Мирное соглашение невозможно без гарантий безопасности Украине

Мирное соглашение по Украине должно включать в себя гарантии безопасности Киеву со стороны западных стран. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, эти гарантии должны сделать «цену возобновления боевых действий слишком высокой».

«Когда какая-либо линия согласована - международно признанная граница или иная линия прекращения огня, - мы должны быть уверены в том, что всё закончится именно на ней», - заключил генсек альянса.

Ранее президент Сербии Александар Вучич предположил, что фактическим решением конфликта на Украине станет корейский сценарий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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