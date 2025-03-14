Стефанишина удивилась словам генсека НАТО о невозможности вступления Украины
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удивление заявлением генсека НАТО Марка Рютте о невозможности вступления Украины в альянс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции страны.
Стефанишина отметила, что подобные заявления ранее не звучали во время встреч представителей Украины и НАТО.
Она также указала, что решения о приеме новых членов принимаются консенсусом всех стран-участниц блока.
Ранее в интервью телеканалу Bloomberg Рютте согласился с утверждением о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО фактически снят с повестки, в том числе по инициативе президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после обстрела музея в Судже
- Лукашенко рассказал о предложении Киева разместить лагеря для пленных в Белоруссии
- На Украине заявили о намерении вступить в Евросоюз в 2030 году
- В Судже при ударе ВСУ по музею погибла женщина, еще двое ранены
- Такер Карлсон назвал абсолютным злом правительство Украины
- Стефанишина удивилась словам генсека НАТО о невозможности вступления Украины
- Рособрнадзор: Дети мигрантов должны сдать тест по русскому языку минимум на три балла
- Ушаков заявил о восстановлении регулярного диалога между Россией и США
- Россия и Венесуэла согласовали договор о сотрудничестве и партнерстве
- Медведев предупредил о последствиях для украинских военных в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru