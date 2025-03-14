Стефанишина удивилась словам генсека НАТО о невозможности вступления Украины

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удивление заявлением генсека НАТО Марка Рютте о невозможности вступления Украины в альянс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции страны.

Стефанишина отметила, что подобные заявления ранее не звучали во время встреч представителей Украины и НАТО.

Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Она также указала, что решения о приеме новых членов принимаются консенсусом всех стран-участниц блока.

Ранее в интервью телеканалу Bloomberg Рютте согласился с утверждением о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО фактически снят с повестки, в том числе по инициативе президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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