Стефаник пообещала продвигать «мир через силу» в урегулировании на Украине

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что в случае утверждения в должности будет придерживаться подхода президента Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она сообщила на слушаниях в сенате.

Стефаник подчеркнула, что намерена работать с Советом национальной безопасности и коллегами по кабинету министров, чтобы использовать площадку ООН для реализации стратегии Трампа «мир через силу».