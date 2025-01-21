Стефаник пообещала продвигать «мир через силу» в урегулировании на Украине

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что в случае утверждения в должности будет придерживаться подхода президента Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она сообщила на слушаниях в сенате.

Стефаник подчеркнула, что намерена работать с Советом национальной безопасности и коллегами по кабинету министров, чтобы использовать площадку ООН для реализации стратегии Трампа «мир через силу».

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Она также выразила приверженность курсу на «долгосрочное сдерживание России».

Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт ранее заявила, что в случае возвращения в Белый дом он намерен придерживаться стратегии «мира через силу», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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