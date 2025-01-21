Марко Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Марко Рубио к присяге в качестве нового главы Госдепартамента, следует из сообщения для журналистов пресс-пула Белого дома.

Мемы, Маск и «ледяная дева»: Трамп шокирует мир новой администрацией США

По словам Вэнса, Рубио лучше других в Вашингтоне понимает все приоритеты президента США Дональда Трампа. Вместе с тем уточняется, что политик является «принципиальным консерватором». Его кандидатура на должность госсекретаря была утверждена в сенатском комитете по международным отношениям, а также полным составом сената.

Рубио был членом Сената с января 2011 года, представляя штат Флорида в верхней палате Конгресса.

Ранее политик допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. По его словам, экономические рычаги могут помочь при проведении переговоров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПрисягаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры