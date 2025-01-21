Марко Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США

По словам Вэнса, Рубио лучше других в Вашингтоне понимает все приоритеты президента США Дональда Трампа. Вместе с тем уточняется, что политик является «принципиальным консерватором». Его кандидатура на должность госсекретаря была утверждена в сенатском комитете по международным отношениям, а также полным составом сената.

Рубио был членом Сената с января 2011 года, представляя штат Флорида в верхней палате Конгресса.

Ранее политик допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. По его словам, экономические рычаги могут помочь при проведении переговоров, передает «Радиоточка НСН».

