Марко Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Марко Рубио к присяге в качестве нового главы Госдепартамента, следует из сообщения для журналистов пресс-пула Белого дома.
По словам Вэнса, Рубио лучше других в Вашингтоне понимает все приоритеты президента США Дональда Трампа. Вместе с тем уточняется, что политик является «принципиальным консерватором». Его кандидатура на должность госсекретаря была утверждена в сенатском комитете по международным отношениям, а также полным составом сената.
Рубио был членом Сената с января 2011 года, представляя штат Флорида в верхней палате Конгресса.
Ранее политик допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. По его словам, экономические рычаги могут помочь при проведении переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru