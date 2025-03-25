Старший сержант: Самолет «Мрия» уничтожила артиллерия ВСУ

По его словам, это сделали Вооруженные силы Украины. Лайнер стоял в ангаре, когда его подбили. Шилов отметил, что это «стопроцентная информация». Удар был нанесен из ствольной артиллерии. При этом в самолете находился украинский корректировщик, скрывавшийся от российских армии два дня.

В феврале 2022 года «Укроборонпром» сообщил об уничтожении самолета Ан-225 на аэродроме под Киевом. Позже стало известно, что разрушенное воздушное судно начали вывозить по частям из аэропорта в Гостомеле для утилизации.

Ранее Ан-225 «Мрия» снес ограждение при посадке на авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолде на юго-западе Англии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

