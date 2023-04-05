Экс-главу «Антонова» обвинили в халатности из-за уничтожения самолёта «Мрия»
Бывшего главу украинского госпредприятия «Антонов» обвинили в халатности, что стало причиной уничтожения самолёта Ан-225 «Мрия», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
По версии следствия, в период с 30 января по 24 февраля 2022 года подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности по обеспечению сохранности имущества и не обеспечил перебазирование воздушного судна из опасной зоны в Гостомеле.
«В результате государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба», - указали в ведомстве, добавив, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников государственного предприятия «Антонов» в гибели крупнейшего в истории грузовой самолёта АН-225 «Мрия», который существовал в единственном экземпляре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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