Экс-главу «Антонова» обвинили в халатности из-за уничтожения самолёта «Мрия»

По версии следствия, в период с 30 января по 24 февраля 2022 года подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности по обеспечению сохранности имущества и не обеспечил перебазирование воздушного судна из опасной зоны в Гостомеле.

«В результате государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба», - указали в ведомстве, добавив, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников государственного предприятия «Антонов» в гибели крупнейшего в истории грузовой самолёта АН-225 «Мрия», который существовал в единственном экземпляре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

