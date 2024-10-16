Стало известно об отмене визита премьера Украины в Швейцарию
16 октября 202401:34
Официальный визит главы правительства Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен, сообщает Keystone-ATS со ссылкой на швейцарский МИД.
Это произошло по форс-мажорным обстоятельствам. Поездка должна была состояться 16 октября. Причины отмены не уточняются.
Ожидалось, что Шмыгаль примет участие в международной конференции по вопросам разминирования Украины, организованной совместно Киевом и Берном.
Ранее стало известно, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru