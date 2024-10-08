Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется.

По данным издания «Страна. ua», советница главы офиса Зеленского Дария Заривна заявила, что для подготовки мероприятия «все уже должно быть готово».

Ранее Зеленский объявил, что хочет «остановить войну» с помощью второго саммита, на который, по его словам, будет приглашена Россия.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СаммитУкраинаВладимир Зеленский

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