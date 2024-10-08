Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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По данным издания «Страна. ua», советница главы офиса Зеленского Дария Заривна заявила, что для подготовки мероприятия «все уже должно быть готово».

Ранее Зеленский объявил, что хочет «остановить войну» с помощью второго саммита, на который, по его словам, будет приглашена Россия.

