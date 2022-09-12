Стало известно о восьмикратном численном превосходстве ВСУ в Харьковской области

Численность подразделений вооружённых сил Украины на харьковском направлении в последнее время оказалась больше в восемь раз, поэтому вооружённые силы России были отведены во избежание потерь личного состава. Такой комментарий дал глава военно-гражданской администрации части Харьковской области, находящейся под контролем ВС РФ, Виталий Ганчев.

По его словам, именно такого численного превосходства ВСУ добились на данном направлении в ходе подготовки контрнаступления. Ранее Ганчев сообщал об эвакуации населения из населённых пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея.

В Министерстве обороны России подтвердили уход подразделений войск РФ из Балаклеи и Изюма. Они были переброшены на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции в Донбассе.

