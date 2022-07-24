Стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе
Американское издание Politico сообщило о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.
Как сообщил «командира иностранных бойцов» Руслан Мирошниченко, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции.
Они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны. Их подразделение находились рядом с Северском.
Наемники были уничтожены при обстреле 18 июля неподалеку от села Григорьевка.
Напомним, в июне Верховный суд ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 953 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 803 / сут.
- Стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе
- В Сочи из-за непогоды перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
- Стало известно о попытках Disney и Sony вернуться в Россию
- Русский музыкант SHAMAN за сутки порвал YouTube
- Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ новые случаи оспы обезьян
- В Минобороны Турции опровергли причастность РФ к обстрелам Одессы
- Бывший офицер США назвал три победы России над Западом
- ВОЗ: Вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией
- Эрдоган пообещал начать вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время
- СМИ: Латинская Америка уходит из-под западного влияния на фоне антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru