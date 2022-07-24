Стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

Американское издание Politico сообщило о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.

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Как сообщил «командира иностранных бойцов» Руслан Мирошниченко, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции.

Они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны. Их подразделение находились рядом с Северском.

Наемники были уничтожены при обстреле 18 июля неподалеку от села Григорьевка.

Напомним, в июне Верховный суд ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:НаемникиУкраина
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