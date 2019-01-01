«Педро Порошенко»: В Еврокомиссии перепутали имя действующего президента Украины
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас допустил ошибку в произношении имени действующего президента Украины. Как пишет РИА Новости, на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК рассказал о встрече её руководителя Жан-Клода Юнкера с президентом Украины. Схинас заявил, что Порошенко наградил Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого, почему-то назвав его не Петром, а Педро.
Добавим, орден князя Ярослава Мудрого был учрежден на Украине в 1995 году. Им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области госстроительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования и других.
Как напоминает НСН, ранее Петр Порошенко вновь привлёк к себе внимание весьма странным способом. Он назвал масштабную акцию «Бессмертный полк» «ряжеными полками бессмертных». Действующему президенту Украины в Twitter ответил сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка» и отметил, что украинский народ уже вынес вердикт политику, намекнув на его поражение на президентских выборах.
Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», прокомментировала в эфире НСН высказывания Петра Порошенко, назвав его неудачным способом привлечения внимания.
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