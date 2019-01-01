«Педро Порошенко»: В Еврокомиссии перепутали имя действующего президента Украины

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас допустил ошибку в произношении имени действующего президента Украины. Как пишет РИА Новости, на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК рассказал о встрече её руководителя Жан-Клода Юнкера с президентом Украины. Схинас заявил, что Порошенко наградил Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого, почему-то назвав его не Петром, а Педро.

Добавим, орден князя Ярослава Мудрого был учрежден на Украине в 1995 году. Им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области госстроительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования и других.