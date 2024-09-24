США заявили о сохранении запрета на удары ВСУ ракетами вглубь России

США продолжают сохранять запрет на использование украинскими вооруженными силами американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом в ходе брифинга в рамках ГА ООН заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что президент Джо Байден не вносил изменений в эту политику, которая остается неизменной.

Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ

Кирби подчеркнул, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, и это руководство по-прежнему актуально.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, но и вопрос о прямом вовлечении в украинский конфликт. Он подчеркивал, что такое участие изменит саму суть конфликта и вынудит Россию принимать меры в ответ на возникающие угрозы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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