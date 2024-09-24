США заявили о сохранении запрета на удары ВСУ ракетами вглубь России

США продолжают сохранять запрет на использование украинскими вооруженными силами американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом в ходе брифинга в рамках ГА ООН заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что президент Джо Байден не вносил изменений в эту политику, которая остается неизменной.