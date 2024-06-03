США заявили о готовности обсуждать с Украиной расширение ударов по России

США в ответ на изменения ситуации на поле боя корректируют свою политику в отношении Украины, в том числе по вопросу использования американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

При этом он напомнил, что Вашингтон не разрешал использовать американские тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов по территории России.

СМИ: США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России

Кирби подчеркнул, что политика, запрещающая применение ATACMS или нанесение ударов на большие расстояния внутри России, остается неизменной.

Представитель Белого дома не стал раскрывать, какие дополнительные политические изменения могут возникнуть в результате этих дискуссий. Кирби отметил, что Соединенные Штаты не собираются отставлять без внимания потребности Украины и будут продолжать оказывать поддержку с учетом изменений на поле боя, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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