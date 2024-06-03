США заявили о готовности обсуждать с Украиной расширение ударов по России

США в ответ на изменения ситуации на поле боя корректируют свою политику в отношении Украины, в том числе по вопросу использования американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

При этом он напомнил, что Вашингтон не разрешал использовать американские тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов по территории России.